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Giriş Tarihi: 12.04.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 11:29

Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

Koza Polyester borsada ne zaman işlem verecek, kaç lot verdi sorusu yanıt aramakta. KOPOL bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz 5 – 6 – 7 Nisan'da yapılmıştı. KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu ve eşit dağıtım olarak talep toplama yapıldı. Bu noktada, "Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı? Koza Polyester halka arz sonuçları kaç lot verdi? İşte konu hakkında detaylar

Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

KOPOL bist kodlu Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandıktan sonra vatandaşlar, "Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu yanıt arıyor. Talep toplama 5 – 6 -7 Nisan tarihleri arasında yapıldı ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar

Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

KOZA POLYESTER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester talep toplama süreci 3 gün sürdü.

Koza Polyester paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 5 - 6 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca süren talep toplama aşamasında KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

KOZA POLYESTER KAÇ LOT VERDİ?

Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hissenin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı, bireysel yatırımcılara ise azami 19-20 lot hisse dağıtıldığı bildirildi.

Halka arzda ayrıca %5'in üzerinde pay alan yatırımcı bulunmadığı aktarıldı.

Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KOPOL Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı.

Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hissenin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı belirtildi.

Arz büyüklüğü 1 milyar 87 milyon 555 bin lira olurken, halka arza konu olan hisselerin yüzde 75'i yurtiçi bireysel, yüzde 25'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza 1 milyon 850 bin 176 yatırımcı katılırken 1 milyon 729 bin 153 yatırımcıya pay dağıtıldı.

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