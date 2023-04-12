Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KOPOL Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı.

Koza Polyester halka arzında 44,39 milyon adet hissenin adet başına 24,50 TL fiyattan satıldığı belirtildi.

Arz büyüklüğü 1 milyar 87 milyon 555 bin lira olurken, halka arza konu olan hisselerin yüzde 75'i yurtiçi bireysel, yüzde 25'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara satıldı.

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arza 1 milyon 850 bin 176 yatırımcı katılırken 1 milyon 729 bin 153 yatırımcıya pay dağıtıldı.