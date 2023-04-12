Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verdi?

Koza Polyester borsada ne zaman işlem verecek, kaç lot verdi sorusu yanıt aramakta. KOPOL bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz 5 – 6 – 7 Nisan'da yapılmıştı. KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu ve eşit dağıtım olarak talep toplama yapıldı. Bu noktada, "Koza Polyester halka arz borsada ne zaman işlem görecek?" sorusu yanıt arıyor. Peki, Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı? Koza Polyester halka arz sonuçları kaç lot verdi? İşte konu hakkında detaylar