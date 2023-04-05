Haberler Yaşam Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:31

Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Koza Polyester halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama süreci 5 Nisan 2023 Çarşamba bugün başlıyor ve üç gün devam edecek. Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arz Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...