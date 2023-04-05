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Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:31

Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Koza Polyester halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama süreci 5 Nisan 2023 Çarşamba bugün başlıyor ve üç gün devam edecek. Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre, halka arz Garanti BBVA Yatırım'ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecek. Peki, Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot veriyor? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...

Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Koza Polyester halka arz tarihleri açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı alan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. talep toplama işlemleri, üç gün sürecek olup 5 Nisan 2023 tarihinde başladı. KOPOL Bist koduyla işlem görecek olan halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek. Tüm payların satılması durumunda şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olacak. Yatırım yapmak isteyen kişiler bu noktada "Koza Polyester halka arz eşit mi oransal mı, kaç lot veriyor, hangi bankalarda var?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

(KOPOL) KOZA POLYESTER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester halka arzı bu hafta gerçekleştirilecek.

Koza Polyester'in talep toplama süreci 3 gün sürecek olup 5 - 6 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında pay satışı yapılacak.

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Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Koza Polyester halka arz oluyor! KOPOL Koza Polyester halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

KOZA POLYESTER KAÇ LOT VERİYOR?

Koza Polyester (KOPOL) 44.390.00 milyon lot verecek. Ortak satış yolu ile pay edilecek lotlar yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek. 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek.

Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54'lük halka açıklık oranına sahip olacak.

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