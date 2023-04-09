Haberler Yaşam Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:45

Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Koza Polyester talep toplama işlemleri sona erdi. 5-6-7 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken KOPOL Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 24,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.