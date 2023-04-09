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Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 11:45

Koza Polyester halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Koza Polyester talep toplama işlemleri sona erdi. 5-6-7 Nisan 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken KOPOL Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 24,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 5-6-7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Koza Polyester halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, KOPOL Koza Polyester halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

KOZA POLYESTER TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: KOZA POLYESTER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Avrupa'nın en büyük üretim kapasitelerinden birine sahip olan Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama tarihleri belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Koza Polyester talep toplama süreci 3 gün sürdü.

Koza Polyester paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 5 - 6 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

KOZA POLYESTER HİSSE KODU NEDİR?

Koza Polyester hisse kodu #KOPOL olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

KOZA POLYESTER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca süren talep toplama aşamasında KOPOL payları, 24,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Koza Polyester halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KOPOL Koza Polyester halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

KOZA POLYESTER KAÇ LOT VERİYOR?

Koza Polyester (KOPOL) 44.390.00 milyon lot verecek. Ortak satış yolu ile pay edilecek lotlar yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılara sunulacak.

Halka arzda toplamda 44,390,000 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirilecek olup şirket halka arz ile 23.160.000 TL sermaye artırımına gidecek. 21.230.000 TL nominal değerli pay ortak satışı olarak halka arz edilecek.

Tüm payların satılması durumunda Koza Polyester'in halka arz büyükülüğü 1 milyar TL olacak ve şirket %20,54'lük halka açıklık oranına sahip olacak.

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