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Haberler Yaşam KPSS-2021/2 tercih kılavuzu (branş ve kadro dağılımı) SON DAKİKA yayımlandı! KPSS tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 10:06

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu (branş ve kadro dağılımı) SON DAKİKA yayımlandı! KPSS tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM ile KPSS-2021/2 tercih dönemi bugün itibarıyla başlıyor. ÖSYM takvimine göre 22 Aralık itibarıyla başlayacak olan süreçte şimdi adayların gözü yayımlanacak kılavuza çevrildi. Hal böyleyken ise "ÖSYM ile KPSS-2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bazı kurum ve kuruluşlardaki açık pozisyonlara atama için gerçekleşecek olan tercihlerin 29 Aralık'ta sona ereceği biliniyor. Peki, KPSS-2021/2 tercih kılavuzu (branş ve kadro dağılımı) yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ile başvuru ekranı!

KPSS tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM sınav takvimine göre bugün itibarıyla başlayacak olan tercihlerde adaylar 29 Aralık'a kadar işlemlerini AİS ekranı üzerinden tamamlayacak. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için gerçekleşecek olan işlemlerle ilgili olarak adaylar "KPSS-2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 KPSS tercih kılavuzu, başvuru tarihleri, branş ve kadro dağılımı...

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ile başvuru ekranı!

KPSS 2021/2 TERCİH EKRANI AÇILDI MI?

ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi, KPSS tercihleri bugün itibarıyla başladı. Tercihler 29 Aralık'ta sona erecek.

Kılavuzda yer alan detaylar şöyle;

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
1.2 KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış olan kadroları ve pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonları tercih edebilmeleri için, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020 KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.
1.5 İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.

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KPSS-2021/2 tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ile başvuru ekranı!

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

KPSS 2021/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ile başvuru ekranı!

KPSS 2021/2 YERLEŞTİRMELERİ HAKKINDA

Konuya ilişkin açıklama Eski Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından gelmişti. 2021/2 KPSS kadro ve branş dağılımı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz kapsamında belli oldu.

TERCİHLERLE İLGİLİ DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu branş ve kadro dağılımı yayımlandı mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ile başvuru ekranı!

Adaylar tercihlerini 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 29 Aralık 2021 günü, saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

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