2022 KPSS sınavı ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM sınav takvimi ile KPSS tarihi belli oldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel olarak istihdam etmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS 2022 sınav tarihi belli oldu. Önlisans, lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar için düzenlenen oturumları ile vatandaşlar şimdi "ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yayımlanan takvime göre sınavların Temmuz sonu ile Ağustos başında gerçekleşeceği duyurulmuş oldu. İşte İşte 2022 KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınav - başvuru tarihleri ve tüm detaylar...