KPSS 2022/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. KPSS 2022/2 tercih işlemleri 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre hazırladıkları tercih listelerini ÖSYM'ye gönderdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte, Ortaöğretim, ön lisans ve lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.