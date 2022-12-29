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Haberler Yaşam KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 15:01

KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. KPSS 2022/2 tercih işlemleri 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar, aldıkları puanlara göre hazırladıkları tercih listelerini ÖSYM'ye gönderdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte, Ortaöğretim, ön lisans ve lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022/2 KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruları 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan KPSS 2022/2 tercih işlemlerinde sıra sonuç adımında. Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayan adaylar, sonuçlar için geri sayıma geçti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları sorgulama işlemleri AİS üzerinden gerçekleştirilecek. Bir kuruma kayıt hakkı kazanan adayların ataması başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın doğrudan yapılacak. Peki, ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yerleştirme sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

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KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz döneme göre, 2022/1 KPSS tercih işlemleri 7 Temmuz'da sona ermiş ve sonuçlar 20 Temmuz'da erişime açılmıştı.

Buna göre yerleştirme sonuçlarının 2023 Ocak ayında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM ile ortaöğretim, ön lisans, lisans 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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