Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
15:38
KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında tamamlandı. Kamuda memur olmak isteyenlerin katıldığı sınav ÖSYM sınav merkezlerine gerçekleştirildi. Şimdi sırada KPSS sonuçları sorgulama tarihi var. Gözler takvime dönerken adaylar net sonuçları öncesinde soru ve cevap kitapçıkları ile puanlarını hesaplıyor. Peki; KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?