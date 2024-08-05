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Giriş Tarihi: 05.08.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:38

KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarında tamamlandı. Kamuda memur olmak isteyenlerin katıldığı sınav ÖSYM sınav merkezlerine gerçekleştirildi. Şimdi sırada KPSS sonuçları sorgulama tarihi var. Gözler takvime dönerken adaylar net sonuçları öncesinde soru ve cevap kitapçıkları ile puanlarını hesaplıyor. Peki; KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 14 Temmuz, 20-21 Temmuz ve 4 Ağustos tarihlerinde farklı oturumlarda tamamlandı. Adaylar ÖSYM sonuç takvimi üzerinden sınav sonuç belgelerine ne zaman ulaşacaklarını araştırıyor. KPSS sonuçları sorgulama işlemleri öncesinde cevaplarını kontrol eden adayların kesin sonuçları için çalışmalar başladı. Peki; GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 TAMAMLANDI!

KPSS lisans 2024 süreci tamamlandı. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz, Alan Bilgisi 20-21 Temmuz ve ÖABT 4 Ağustos tarihinde tamamlandı.

Şimdi sırada sonuçlar var.

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KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 23 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sisteminden erişecek. Daha sonra sonuçlar Aday İşlemleri Sistemi ÖSYM AİS üzerinden de görüntülenebilecek.

KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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