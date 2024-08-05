KPSS 2024 sonuçları sorgulama tarihi: ÖSYM ile GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024 14 Temmuz, 20-21 Temmuz ve 4 Ağustos tarihlerinde farklı oturumlarda tamamlandı. Adaylar ÖSYM sonuç takvimi üzerinden sınav sonuç belgelerine ne zaman ulaşacaklarını araştırıyor. KPSS sonuçları sorgulama işlemleri öncesinde cevaplarını kontrol eden adayların kesin sonuçları için çalışmalar başladı. Peki; GK-GY, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?