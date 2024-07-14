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KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
15:03
KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) sınavı sona erdi. 120 sorudan oluşan Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularını karşısında ter döken adaylar sınavda kendilerine yöneltilen Mevlevi dervişlerin giydiği hırkanın adını araştırmaya başladı. İşte Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı…