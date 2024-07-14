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Haberler Yaşam KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:03 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 15:03

KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) sınavı sona erdi. 120 sorudan oluşan Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularını karşısında ter döken adaylar sınavda kendilerine yöneltilen Mevlevi dervişlerin giydiği hırkanın adını araştırmaya başladı. İşte Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı…

KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans Genel Yetenek Genel Kültür (GY-GK) sınavı sona erdi. 120 sorudan oluşan Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık sorularını karşısında ter döken adaylar sınavda kendilerine yöneltilen Mevlevi dervişlerin giydiği hırkanın adını araştırmaya başladı. İşte Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı…

KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?

KPSS'DE SEMAZEN SORUSU

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), genel yetenek-genel kültürü oturumları sona erdi. 1 milyon 470 bin 487 adayın katılımı ile gerçekleşen sınavda adaylara Mevlevi dervişlerin giydiği hırkanın adını nedir sorusu yöneltildi.

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KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?

İŞTE CEVABI

Mevlevi dervişlerinin giydikleri sema töreninin ayrılmaz bir parçası üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı tennuredir.

KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?

Sema tennuresi ve hizmet tennuresi olarak ikiye ayrılır. Sema tennuresinin beyaz renkte olması kefeni ve ölümü simgelemektedir.

KPSS 2024 SORUSU: Mevlevi dervişlerin giydikleri üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz elbisenin adı nedir?
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