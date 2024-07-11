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Haberler Yaşam KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 12:53

KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

KPSS 2024/1 tercihleri ve tercih kılavuzu için ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar KPSS tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM takvimi ve yayımlanan kılavuz doğrultusunda Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

KPSS 2024/12 tercih kılavuzu yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak isteyen adaylar KPSS puanları doğrultusunda ilgili kadrolara tercihlerini gerçekleştirecekler. Peki KPSS-2024/1 tercihleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor? İşte 2024 KPSS tercih kılavuzu detayları...

KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

KPSS-2024/1 TERCİHLERİ EKRANI AÇILDI
KPSS tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre KPSS-2024/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvurular 11-18 Temmuz tarihlerinde alınacak.
Konuyla ilgili olarak ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

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KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

"Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

KPSS 2024/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından paylaşılan kılavuzda branş, kadro ve kontenjan bilgisi de yer aldı.

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