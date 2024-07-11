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KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
12:53
KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM KPSS 2024/1 tercihleri başladı! KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır ve nereden yapılır?
KPSS 2024/1 tercihleri ve tercih kılavuzu için ÖSYM'den son dakika duyurusu geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar KPSS tercih tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM takvimi ve yayımlanan kılavuz doğrultusunda Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecekler. Peki, KPSS yerleştirme başvurusu nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?