KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2025/3 personel alımı başvuruları başladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilir. Peki; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, KPSS-2025/3 tercih kılavuzu ve personel alımına dair tüm merak edilenler...