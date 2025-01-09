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KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
15:20
KPSS-2025/3 personel alımı başvuru ekranı açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdamı yapacak. Adaylar, KPSS-2025/3 tercih işlemleri için belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin tercih sistemine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecekler. Peki; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, KPSS-2025/3 tercih kılavuzu ve başvuru detayları...