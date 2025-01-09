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Haberler Yaşam KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:20

KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2025/3 personel alımı başvuru ekranı açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel istihdamı yapacak. Adaylar, KPSS-2025/3 tercih işlemleri için belirtilen tarihlerde ÖSYM'nin tercih sistemine giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecekler. Peki; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, KPSS-2025/3 tercih kılavuzu ve başvuru detayları...

KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2025/3 personel alımı başvuruları başladı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilir. Peki; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte, KPSS-2025/3 tercih kılavuzu ve personel alımına dair tüm merak edilenler...

KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Adaylar tercihlerini, 9-15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 9 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 15 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?

KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/3 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS-2025/3 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI VE KILAVUZU || Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, tercihleri nasıl yapılır?
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