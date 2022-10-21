KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir? KPSS lisans 60, 70, 80 puanla nereye girilebilirim, atanabilir miyim? İşte 2022 branş, kontenjan ve taban puanları

KPSS sonuçları bugün açıklanıyor! Adaylar aldıkları puan sonrası KPSS puanımla nereye girebilirim, nasıl tercih yapabilirim ve nerelere başvurabilirim sorusuna yanıt arıyor. Adaylar, lisans sınavı kapsamında gerçekleşen Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT gibi oturumlardan aldıkları puanlar ile KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla nereye girilir, memur alımı başvurusu nasıl yapılır gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Baraj puanı düzenlemesi ardından puan türleri için araştırmalar başladı. 2022 branş, kontenjan ve taban puanları bilgisi ile adaylar soruyor: KPSS lisans 60, 70, 80 puanla nereye girilebilirim, atanabilir miyim? İşte, yanıtlar…