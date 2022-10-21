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Haberler Yaşam KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!
Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 10:49

KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarından oluşan KPSS Lisans sonuçları, bugün açıklanıyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte aldıkları puanları öğrenecek olan lisans mezunu memur adayları, KPSS A grubu ve B grubu arasındaki farkları ve meslekleri araştırıyor. Peki, KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki farklar nelerdir, kimler girebilir? İşte, KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS sonuçları, bugün açıklanacak. Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarından oluşan KPSS Lisans sonuçları sonrası adaylar, aldıkları puanları öğrenecek. Ardından KPSS tercih süreci başlayacak. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarının A ve B grubu kadrolarına başvurmak isteyen adaylar, ''KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. A Grubu kadrolarına başvurmak için Genel Yetenek Genel Kültür ile kendilerine uygun Alan Bilgisi oturumlarına katılmış olmak gerekiyor. KPSS A grubu ve B grubu arasındaki farklar nelerdir? İşte, KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu sınavı üniversitelerin başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile dengi okullarının bölümlerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Aktüerya, Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve kamu kurumlarında yer alan denetmen yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, stajyer kontrolörlük, denetçi yardımcılığı gibi kadrolara yerleşmek için gerekli puanların alınmasını sağlayan sınavdır.

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KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

KPSS A GRUBU KADROLAR

A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir.

Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı

TBMM Uzman Yardımcılığı

Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı

PTT Müfettiş Yardımcılığı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı

Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu

Stajyer Hazine Kontrolörü

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı

Gelir Uzman Yardımcılığı

Vergi Denetmen Yardımcılığı

Devlet Gelir Uzman Yardımcılğı

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü

KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

A GRUBU SINAVI HER YIL YAPILIYOR MU?

KPSS A Grubu sınavı B Grubu Sınavının aksine her sene gerçekleştirilmektedir. KPSS B Grubu sınavı yalnızca çift yıllarda gerçekleştirilmektedir ve adaylar çift yıllarda almış oldukları puanı iki sene atamalarda kullanmaktadırlar. Yani önümüzdeki KPSS B Grubu sınavları 2020 yılında gerçekleştirilecekken, KPSS A Grubu Sınavı 2019 yılında yapılacaktır.

KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

A GRUBU PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS A Grubu sınavı neticesinde elde edilen puanların geçerlilik süresi iki yıldır. Yani 2019 yılında alınacak KPSS A Grubu puanı 2021 KPSS'ye kadar geçerliliğini koruyacak, başvurularda kullanılabilecektir. Buna tek istisna uygulama 2017 yılında yapılmıştır. KPSS Puan sisteminin değiştirilmesi nedeniyle o yıla mahsus olarak puan geçerlilik süresi 1 yıla düşürülmüş, sonrasında yeniden normal seyrine dönmüştür.

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