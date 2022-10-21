KPSS A grubu ve B grubu nedir, arasındaki farklar nelerdir? KPSS A grubu ve B grubu farkları ve meslekleri!

KPSS A GRUBU KADROLAR
A grubu meslekleri, uzman, Müfettiş, denetmen, kontolör, denetçi, denetmen gibi meslek gruplarını içermektedir. Bununla birlikte unvan açısından uzman olarak nitelendirilen tüm kadrolar KPSS A grubu mesleklerine dahil değildir.
Örnek olarak; uzman doktor, uzman çavuş ve uzman memur gibi meslekler A grubu meslekleri arasında yer almamaktadır. KPSS A grubu mesleklerini detaylı olarak şu şekilde sıralamak mümkün;
Ulaştırma Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı
TBMM Uzman Yardımcılığı
Devlet Malzeme Ofisi Müfettiş Yardımcılığı
Vergi Müfettiş Yardımcılığı
Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı ve Bankacılık Uzman Yardımcılığı
PTT Müfettiş Yardımcılığı
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettiş Yardımcılığı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcılığı
Belediyelerin Müfettiş Yardımcılığı kadrosu
Stajyer Hazine Kontrolörü
Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maliye Müfettiş Yardımcılığı
Gelir Uzman Yardımcılığı
Vergi Denetmen Yardımcılığı
Devlet Gelir Uzman Yardımcılğı
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü