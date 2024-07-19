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Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 07:43

KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

KPSS'nin son ayağı olan Alan Bilgisi sınavları bu hafta gerçekleştiriliyor. 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 2 oturumda, ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 1 oturumda düzenlenecek. Bu noktada KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek gibi sorular araştırılırken ÖSYM sınav takvimi ile detaylar netleşti. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika? İşte detaylar.

KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

2024 KPSS kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki, ÖABT ve KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte sınav tarihi ve saati ile KPSS Alan Bilgisi kaç soru, kaç dakika gibi soruların yanıtı.

KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da gerçekleştirildi. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

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KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. oturumu 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. oturumu 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 3. oturumu 21 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve 12.45'te sona erecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

2024 KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.

2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek

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