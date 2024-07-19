KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?

2024 KPSS kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmişti. Kamu Personel Seçme Sınavı kapsamında Alan Bilgisi sınavı bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Peki, ÖABT ve KPSS Alan Bilgisi sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? İşte sınav tarihi ve saati ile KPSS Alan Bilgisi kaç soru, kaç dakika gibi soruların yanıtı.