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KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?
Giriş Tarihi: 19.07.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
07:43
KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika?
KPSS'nin son ayağı olan Alan Bilgisi sınavları bu hafta gerçekleştiriliyor. 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı 2 oturumda, ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 1 oturumda düzenlenecek. Bu noktada KPSS Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek gibi sorular araştırılırken ÖSYM sınav takvimi ile detaylar netleşti. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT kaç soru, kaç dakika? İşte detaylar.