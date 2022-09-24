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Haberler Yaşam KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.09.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 09:34

KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından sıra KPSS alan bilgisi sınavlarına geldi. Toplam 3 oturumda gerçekleşecek olan KPSS alan bilgisi sınavlarına katılacak olan adaylar, KPSS alan sınavı sonuç tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları, ÖSYM takvimi ile belirlenen tarihte duyurulacak. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı…

KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS Lisans Sınavı, alan bilgisi oturumları ile devam ediyor. Kamuda memur olmanın hayalini kuran binlerce aday, 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS alan bilgisi sınavlarında ter dökecek. Bu noktada adayların odaklandığı konulardan biri de KPSS alan sınavı sonuçları açıklanma tarihi oldu. Merakla araştırılan ''KPSS alan sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu, ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimi ile yanıt buldu. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS alan sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

2022 KPSS GY-GK VE EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLAR TAMAMLANDI!

2022 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

Toplam 2 oturumda düzenlenen sınavın hemen ardından KPSS Lisans Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı.

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav soruları ve cevaplarının %10'luk bölümüne aşağıdaki linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KPSS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SORU VE CEVAPLARI

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE CEVAPLARI

KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan güncel KPSS sınav takvimine göre, 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonuçları, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

24-25 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan KPSS Alan Bilgisi Sınavı sonuçları da 21 Ekim 2022 tarihinde duyurulacak.

Önceki sınavlara ve açıklanma tarihlerine bakıldığında sonuçların erken açıklanma ihtimali de bulunuyor.

KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ALAN SINAVI OTURUMLARI

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 14.45'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

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