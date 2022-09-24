KPSS ALAN SINAVI SONUÇ TARİHİ 2022: KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 2022 KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından sıra KPSS alan bilgisi sınavlarına geldi. Toplam 3 oturumda gerçekleşecek olan KPSS alan bilgisi sınavlarına katılacak olan adaylar, KPSS alan sınavı sonuç tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları, ÖSYM takvimi ile belirlenen tarihte duyurulacak. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 Lisans KPSS alan sınavı sonuçları sorgulama ekranı…