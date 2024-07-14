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Haberler Yaşam KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 15:45

KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?

KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu, GY-GK sınav oturumunun tamamlanmasının ardından sosyal medyada konuşulmaya başladı. 2024 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavındaki sorular adaylar tarafından inceleniyor. KPSS sınavının arından, sınavda çıkan KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı en çok konuşulan sorular arasında yer aldı. Peki, KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?

KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?

2024 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı uygulandı. 1 milyon 470 bin 487 adayın başvurduğu sınavda, 120 sorudan oluşan oturum için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verildi ve oturum 12.25'te sona erdi KPSS'nin aya ismi yazılan bilim insanı sorusu sosyal medyada çok konuşuldu. İşte aya ismi yazılan bilim insanı detayları

KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?

KPSS AYA İSMİ YAZILAN BİLİM İNSANI SORUSU!
Bugün gerçekleşen KPSS sınavının ilk oturumu olan Genel Kültür-Genel Yetenek sınavında en çok konuşulan sorulardan biri aya ismi yazılan bilim insanı kimdir? Oldu. İşte yanıtı:

Bilimsel çalışmaları nedeniyle NASA ayın bir kısmına Ali Kuşçu başka bir kısmına ise Abbas İbn Firnas'ın adı verildi

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KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?

ALİ KUŞCU KİMDİR?
Semerkant'ta dünyaya gelen Ali Kuşçu'nun babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed'dir. İlk eğitimini Semerkant'ta alan Ali Kuşçu sonrasında Bursalı Kadızade Rumî'den ve Uluğ Beyin kendisinden matematik ve astronomi derslerini aldı.

Kirman'da öğrenimini tamamlayan Ali Kuşçu, 1421 yılında Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) isimli eserine yardım etti.

Uluğ bey, oğlu Abdüllatif'in ihaneti yüzünden 1450 yılında öldürülünce Kuşçu, Semerkant medreselerindeki derslerine son verdi ve Hacca gitmek üzere Tebriz'e geldi.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Kuşçu'ya çok itibar etti ve onu Tebriz'de alıkoydu. Uzun Hasan, Osmanlılarla barış konuşmalarını yürütmek üzere elçi olarak Ali Kuşçu'yu İkinci Mehmet'e (Fatih) yolladı. Ünlü bilgine hayran olan İkinci Mehmet, kendisinden İstanbul'da kalmasını rica etti.

KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?

Kuşçu, bu daveti elçilik görevini bitirdikten sonra gerçekleştirebileceğini bildirdi ve Tebriz'e geri döndü. Bir süre sonra ise bütün ailesini alarak İstanbul'a geri geldi. İkinci Mehmet'in emriyle Kuşçu, Osmanlı-Akkoyunlu sınırında büyük bir törenle karşılandı ve Ali Kuşçu Ayasofya medresesine müderris oldu. 1474 yılında ise hayatını kaybetti.

Ali Kuşçu'nun çalışmaları kelam, dil bilgisi ve matematik, astronomi yönünde gelişti. Adudüddin'in Risale-i Adüdiye'sine (Adudüddin'in Risalesi) yaptığı yorumlar ve özellikle Unkud-üz-Zevahir fi Nazm-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) isimli eserleri önemlidir.

Astronomi konusunda ise Farsça yazdığı Riselet-ül fi'l hey'et (Astronomi Risalesi) başta gelir. Eser, bazı ilâvelerle Arapçaya çevrildi. Ali Kuşçu bu nüshaya Risalet-ül-Fethiye (Fetih Risalesi) adını vererek İkinci Mehmet'e sundu.

Ayrıca Uluğ Beyin Zîc'ine yaptığı yorum, en önemli yazılarındandır. Bunlardan başka Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail (Meselelerin Keşfinde Tılsımların en Makbulü) isimli ansiklopedidir.

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