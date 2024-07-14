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KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
15:45
KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu araştırılıyor! KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?
KPSS aya ismi yazılan bilim insanı sorusu, GY-GK sınav oturumunun tamamlanmasının ardından sosyal medyada konuşulmaya başladı. 2024 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavındaki sorular adaylar tarafından inceleniyor. KPSS sınavının arından, sınavda çıkan KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı en çok konuşulan sorular arasında yer aldı. Peki, KPSS sorusu aya ismi yazılan bilim insanı kimdir?