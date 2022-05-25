Haberler Yaşam KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:52

ÖSYM tarafından KPSS başvuru işlemleri başladı ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırması gerekiyor. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans başvuruları kapsamında adaylar Eğitim Bilimleri, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına girecek. Peki KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi sınav için ne kadar başvuru ücreti ödenecek? İşte 2022 KPSS başvuru tarihi ve ÖSYM kılavuz gibi tüm bilgiler…