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Haberler Yaşam KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:52

KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından KPSS başvuru işlemleri başladı ve 6 Haziran'a kadar devam edecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırması gerekiyor. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans başvuruları kapsamında adaylar Eğitim Bilimleri, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına girecek. Peki KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi sınav için ne kadar başvuru ücreti ödenecek? İşte 2022 KPSS başvuru tarihi ve ÖSYM kılavuz gibi tüm bilgiler…

KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?

KPSS başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. KPSS lisans başvurusu ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılacak. ÖSYM takvimi yayınlanırken lisans, alan bilgisi, genel kültür genel yetenek sınavları tarihleri farklı günlerde yapılacak. Başvuru detayları ise yayınlanan kılavuzda belli oldu. Peki KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, hangi sınav için ne kadar başvuru ücreti ödenecek? İşte 2022 KPSS başvuru tarihi

KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

KPSS başvuruları 24 Mayıs'ta başladı ve 6 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırmak zorunda. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. KPSS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı.

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KPSS LİSANS SINAV ÜCRETLERİ 2022

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları için adaylar 115 TL, Alan Bilgisi sınavlarında her bir oturum için 80 TL ve son olarak ÖABT sınavında her bir oturum için adaylar 115 TL sınav ücreti ödeyecek.

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KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 31 Temmuz 2022, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 31 Temmuz 2022, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 6 Ağustos 2022, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 6 Ağustos 2022, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 7 Ağustos 2022, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ: 14 Ağustos 2022, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati: 14.45

KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?

KPSS ÖDEMELERİ HANGİ BANKALARA YAPILIR?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Adayların sınav ücretini de yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER kısmında "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ancak bankaya da yatırılabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS başvuru ekranı ve ÖSYM kılavuzu! 2022 KPSS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, lisans ücreti ne kadar?
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