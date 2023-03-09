Haberler Yaşam KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

Giriş Tarihi: 09.03.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 18:54

KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

ÖSYM sınav takvimi son dakika açıklaması ile güncellendi. Takvimle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans, ortaöğretim için ayrı ayrı sorgulamalar başladı. KPSS ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sınava girecek adaylar 2023 KPSS başvuru tarihi ve ücreti için de araştırmalara başladı. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…