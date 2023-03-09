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Haberler Yaşam KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi
Giriş Tarihi: 09.03.2023 18:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 18:54

KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

ÖSYM sınav takvimi son dakika açıklaması ile güncellendi. Takvimle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans, önlisans, ortaöğretim için ayrı ayrı sorgulamalar başladı. KPSS ne zaman, hangi tarihte, kaç gün kaldı soruları yanıt arıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sınava girecek adaylar 2023 KPSS başvuru tarihi ve ücreti için de araştırmalara başladı. İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihleri hakkında merak edilenler…

KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

KPSS ne zaman sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Başkan Bayram Ali Ersoy, 2023 ÖSYM Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi hakkında beklenen bilgileri paylaştı. Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim, önlisans ve lisans sınav tarihleri araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek sınavların ardından sonuçlar da ay sonunda belli olacak. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? İşte, GY-GK, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS 2023 başvuru, sınav ve sonuç tarihleri…

KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kasım ayında paylaştığı 2023 yılı sınav takvimini kısa bir süre sonra kaldırmıştı. Nedeni ise üniversite sınavı ile seçimlerin aynı tarihe denk gelme ihtimaliydi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2023 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

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KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

2023 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri de açıkladı.

Buna göre; 2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

ÖSYM Başkanı Ersoy'un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak"

KPSS başvuru tarihleri ve kılavuzu 2023: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ne zaman? GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınav tarihi

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri için gözler 2023 ÖSYM sınav takvimine çevrildi.

ÖSYM tarafından KPSS sınav başvuru takvimine yönelik henüz bir duyuru yapılmadı. Tarihler açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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