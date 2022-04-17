Haberler
Yaşam
KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 17:06
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
17:06
KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Sınav öncesi KPSS başvuruları gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimi ile KPSS başvuru ve sınav takvimi belli olurken adaylar "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte ÖSYM bilgileri!