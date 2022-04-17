Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 17:06 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 17:06

KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı için geri sayım başladı. Sınav öncesi KPSS başvuruları gerçekleştirilecek. ÖSYM takvimi ile KPSS başvuru ve sınav takvimi belli olurken adaylar "KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS ne zaman?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte ÖSYM bilgileri!

KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?

Ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde toplamda 3 oturumda tamamlanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi belli olmuştu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak? KPSS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından gelen başvuru ve sınav bilgisi süreci.

KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi 2022: Ortaöğretim, lisans ve ön lisans KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak?

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

SON DAKİKA