Ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde toplamda 3 oturumda tamamlanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecan dorukta. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre; KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi belli olmuştu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınavlar hangi ayda yapılacak? KPSS ne zaman? İşte ÖSYM tarafından gelen başvuru ve sınav bilgisi süreci.