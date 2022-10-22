Haberler Yaşam KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 22.10.2022 21:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 21:28

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Geçtiğimiz gün açıklanan sonuçların ardından binlerce aday KPSS branş sıralaması için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Bilindiği gibi adaylar branş bazındaki bu sıralama ile diğer adaylar arasındaki başarılarını görmüş oluyor. Bu kapsamda ise "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamanın kısa zaman içerisinde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.