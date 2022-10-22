Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.10.2022 21:26 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 21:28

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Geçtiğimiz gün açıklanan sonuçların ardından binlerce aday KPSS branş sıralaması için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Bilindiği gibi adaylar branş bazındaki bu sıralama ile diğer adaylar arasındaki başarılarını görmüş oluyor. Bu kapsamda ise "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamanın kısa zaman içerisinde ÖSYM tarafından yapılması bekleniyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS branş bazında sıralama merakla bekleniyor. Lisans düzeyinde gerçekleştirilen bu sınava katılım sağlayan adaylar sınavın sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Branş bazında sıralama, adayların kendileri ile aynı anda sınava giren adaylar arasında kendi başarılarını değerlendirmesini sağlayan bir hizmettir. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında. İşte KPSS branş bazında sıralama ile ilgili son durum ve detaylar.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Adaylar, KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA: ÖSYM 2022 KPSS lisans branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

SON DAKİKA