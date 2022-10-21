Haberler Yaşam KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 21.10.2022 20:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 20:51

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumuna ilişkin sonuçların açıklanmasıyla beraber KPSS branş sıralaması için bekleyiş başladı. Branş bazında sıralama, adayların kendileri ile aynı anda sınava giren adaylar arasında kendi başarılarını değerlendirmesini sağlayan bir hizmettir. Bu kapsamda ise "KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Her aday kendi alanındaki sıralamaları merak ediyor. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 2022 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.