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Haberler Yaşam KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.10.2022 20:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 20:51

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumuna ilişkin sonuçların açıklanmasıyla beraber KPSS branş sıralaması için bekleyiş başladı. Branş bazında sıralama, adayların kendileri ile aynı anda sınava giren adaylar arasında kendi başarılarını değerlendirmesini sağlayan bir hizmettir. Bu kapsamda ise "KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Her aday kendi alanındaki sıralamaları merak ediyor. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasında. Peki, 2022 KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS branş bazında sıralamalar için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'ye çevrildi. Bugün bilindiği üzere sınava ilişkin sonuçlar erişime açılmıştı. Adaylar bu açıklamanın ardından "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramaya başladı. Adaylar kendi branşlarında sınava katılım sağlayan diğer adaylar arasındaki başarılarını merak ediyor. Peki, 2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Adaylar, KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME EKRANI

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KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI 2022 - ÖSYM KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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