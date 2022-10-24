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Haberler Yaşam KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 10:35

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2022 KPSS branş sıralaması için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan KPSS lisans sonuçlarının ardından adaylar, KPSS branş sıralaması için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumunu merak eden adaylar, "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

2022 KPSS branş bazında sıralama için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS Lisans oturumuna katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten bu yana "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. KPSS branş sıralaması güncel listenin ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde yayımlanması bekleniyor. Bilindiği üzere branş bazında sıralama, adayların kendileri ile aynı anda sınava giren adaylar arasında kendi başarılarını değerlendirmesini sağlayan bir hizmettir. İşte KPSS branş bazında sıralama sorgulama ve konu ile ilgili son durum.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 KPSS branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022-KPSS Lisans oturumun katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA GÖRÜNTÜLEME EKRANI

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA 2022: ÖSYM ile 2022 KPSS Lisans branş bazında sıralamalar güncellendi mi, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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