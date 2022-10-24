2022 KPSS branş sıralaması için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan KPSS lisans sonuçlarının ardından adaylar, KPSS branş sıralaması için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına kilitlendi. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumunu merak eden adaylar, "2022 KPSS branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, KPSS branş bazında sıralama açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte KPSS branş sıralaması sorgulama ekranı ve tüm detaylar.