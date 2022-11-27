KPSS DHBT sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 27 Kasım Pazar günü tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. KPSS DHBT sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.