DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den KPSS DHBT soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarının 27 Kasım Pazar günü erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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