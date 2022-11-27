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Haberler Yaşam KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!
Giriş Tarihi: 27.11.2022 13:29 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 13:29

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!

KPSS DHBT sonuçları için araştırmalar hız kazandı. 2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) 27 Kasım Pazar günü tek oturum şeklinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi. Söz konusu sınava katılım sağlayan adaylar, ''KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. KPSS DHBT sınav sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimiyle belli oldu. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!

KPSS DHBT sonuçları sorgulama ekranı şimdiden adayların gündemindeki yerini aldı. 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde 30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla düzenlendi. 40 soru için 60 dakika süre verilen sınavın tamamlanmasının ardından KPSS DHBT sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Din hizmetleri alanında kamu kurumlarına yerleşmek isteyen binlerce aday, KPSS DHBT sonuçları açıkladı mı, ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyor. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS DHBT sonuçları tarihi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!

2022 KPSS DHBT OTURUMU SONA ERDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2022 KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi), 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi.

30 ilde, 150 bin adayın katılımıyla yapılan sınavda adaylara, toplam 40 soru soruldu ve 60 dakika cevaplama süresi verildi.

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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!

DHBT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'den KPSS DHBT soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KPSS DHBT sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçıklarının 27 Kasım Pazar günü erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçları, 16 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM 2022 KPSS DHBT sonuçları için tarih verdi!

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS DHBT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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