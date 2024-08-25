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Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 11:02

KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

KPSS lisans sınavı sonuçları erişime açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT oturumuna katılmıştı. Sonuçların ardından KPSS düz memurluk için atama puanları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türlerine göre atama yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek düz memurluk atama puanları…

KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

2024 KPSS düz memur atama puanları araştırılıyor. ÖYSM sınav takvimine göre KPSS Lisans sınav sonuçları 23 Ağustos'ta erişime açıldı. Sonuçlarını öğrenen adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için lisans ve ön lisans KPSS düz memur taban puanlarını sorgulamaya başladı. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puan açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek düz memurluk atama puanları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-2024) Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarıyla Temmuz ve Ağustos aylarında tamamlandı.

ÖSYM açıklaması ile KPSS sonuçları 23 Ağustos Cuma günü adayların erişimine açıldı.

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KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

KPSS 2024 MEMUR OLMAK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?
Puanlar, bölüme ve mesleğe göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, bilgisayar mühendisliği hayali kuran bir aday en az 84,77571 puan almalı, inşaat mühendisliği için ise bu rakam 89,68326'ya çıkıyor. Sağlık alanında veteriner hekim olmak isteyenler ise en az 77,17902 puanla yetinebiliyor. Devlet hava meydanlarında ARFF memuru olmak isteyen adayların ise en az 81,19993 puan alması gerekiyor.

KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

KPSS DÜZ MEMUR LİSANS ATAMA PUANLARI
KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarına ilişkin en yüksek ve en düşük puanlar açıklanmıştı. Buna göre düz memurluk için en düşük puan 67,67600, 91 olarak açıklandı. İşte en son yapılan alım kapsamında düz memurluk için alım yapan kurumlar ve taban puanları....

KPSS DÜZ MEMUR ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

KPSS 2024/1 DÜZ MEMUR ATAMA PUANLARI
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN / MERKEZ 78,48121

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ 67,67600

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ 85,15021

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ / BİLECİK / MERKEZ 82,65521

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ / BURSA / MERKEZ 79,76107

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ARTVİN / TAŞRA 79,88361

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ 83,03563

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA 83,00738

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