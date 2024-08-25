KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?

KPSS DÜZ MEMUR LİSANS ATAMA PUANLARI

KPSS 2024/1 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarına ilişkin en yüksek ve en düşük puanlar açıklanmıştı. Buna göre düz memurluk için en düşük puan 67,67600, 91 olarak açıklandı. İşte en son yapılan alım kapsamında düz memurluk için alım yapan kurumlar ve taban puanları....

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