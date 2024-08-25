Giriş Tarihi: 25.08.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
11:02
KPSS DÜZ MEMUR ATAMA TABAN PUANLARI 2024 PDF LİSTESİ: KPSS en düşük taban puanı açıklandı mı, hangi puan türüne göre atama yapılacak?
KPSS lisans sınavı sonuçları erişime açıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday 14 Temmuz'da Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarına, 20-21 Temmuz tarihlerinde Alan Bilgisi oturumlarına, 4 Ağustos'ta ise ÖABT oturumuna katılmıştı. Sonuçların ardından KPSS düz memurluk için atama puanları için araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, 2024 KPSS düz memur atama taban puanları açıklandı mı, hangi puan türlerine göre atama yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek düz memurluk atama puanları…