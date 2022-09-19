Haberler Yaşam KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022: KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 KPSS görevli ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 19.09.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 12:32

KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022: KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 KPSS görevli ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte?

İptal edilen 2022 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), 18 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Toplam 2 oturum halinde düzenlenen sınavda görev alan ve gözetmenlik yapan öğretmenler, KPSS görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 KPSS görevli ücreti ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte, 2022 KPSS görevli ve salon görevlisi ücretleri hakkında güncel bilgiler…