KPSS kaç puanla memur olunur? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla atanılır mı? 2024 taban puanları

KPSS sonuçlarının açıklanması ile birlikte taban ve tavan puanları da araştırılıyor. KPSS P1 ve P2 nedir, KPSS A ve B grubu ne demek gibi sorular mercek altına alınırken, KPSS puanı kaç yıl geçerli olacak sorusu da gündemde. Bu kapsamda ise adaylar KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,68,70,75 puanla nereye girilir, kaç puanla atama olur araştırıyor. Peki, KPSS 55,60,65 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur?