Giriş Tarihi: 24.08.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
18:12
KPSS kaç puanla memur olunur? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla atanılır mı? 2024 taban puanları
KPSS tavan/taban puanları 2024 için araştırmalar başladı. 23 Ağustos 2024 Cuma günü ilan edilen KPSS sonuçları ile birlikte adaylar KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,68,70,75 puanla nereye girilebilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar KPSS Lisans sonuçlarını ve puanlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağladı. Kamu kurumlarına devlet memuru alımı için atamalar ÖSYM KPSS puanları ile açıklanan tarihlerde gerçekleşecek. Peki, KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,68,70,75 nereye girilir, kaç puanla memur olunur? İşte, 2024 KPSS tavan/taban puanları sorgulama!