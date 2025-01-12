KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman geçerli olacak?

YUSUF TEKİN DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağını söylemişti. Tekin, şu açıklamayı yapmıştı:

"2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025'TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız."