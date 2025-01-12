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KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman geçerli olacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
18:40
KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman geçerli olacak?
Öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, kamu görevlerine ilk defa atanacak olanlar için yapılan sınavdan muaf olacak branşlar arasında "Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilen öğretmenler" ibaresi yer alıyor. Öğretmen atamalarındaki yeni düzenlemeler, öğretmen adayları tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, KPSS kalktı mı ,öğretmen atamaları nasıl yapılacak, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?