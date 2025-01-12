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Haberler Yaşam KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman geçerli olacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 18:40

KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman geçerli olacak?

Öğretmen atamalarıyla ilgili yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmeliğe göre, kamu görevlerine ilk defa atanacak olanlar için yapılan sınavdan muaf olacak branşlar arasında "Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilen öğretmenler" ibaresi yer alıyor. Öğretmen atamalarındaki yeni düzenlemeler, öğretmen adayları tarafından arama motorlarında mercek altına alındı. Peki, KPSS kalktı mı ,öğretmen atamaları nasıl yapılacak, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete’de! Akademi Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman geçerli olacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, kamu görevlerine ilk defa atanacak kişiler için yapılacak sınavlarda bazı branşlar muaf tutuldu. Bu düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan öğretmenler, ilk atamalarında KPSS şartından muaf tutulmuş oldu. 2025 ÖSYM takviminde yer alan bilgiler doğrultusunda öğretmenlerin atamalrı Akademi Girş SInavı (AGS) ile yapılacak. İşte, yeni düzenleme ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete’de! Akademi Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman geçerli olacak?

ÖĞRETMENLERDE KPSS ŞARTI KALKTI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalayıp Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, öğretmen atamalarında KPSS şartı 1 Eylül 2025 itibarıyla kaldırılacak. Bu tarihe kadar, öğretmen atamalarında mevcut yönetmelik geçerliliğini sürdürecek. 1 Eylül 2025'ten sonra ise öğretmen atamalarında KPSS'ye dayalı bir kriter aranmayacak.

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KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete’de! Akademi Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman geçerli olacak?

YUSUF TEKİN DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de daha önce yaptığı açıklamada, 2025 yılında öğretmenlerin artık KPSS puanı ile alınmayacağını söylemişti. Tekin, şu açıklamayı yapmıştı:

"2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için bir KPSS olmayacak. ÖSYM ile yaptığımız protokol ile Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınavı organize ettik. 2025'TE ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız."

KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete’de! Akademi Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman geçerli olacak?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

Akademik Giriş Sınavı (AGS), Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecektir. AGS kapsamında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı eğitim programları büyük önem taşıyacaktır. Bu düzenleme, öğretmen adaylarının yalnızca sınav puanlarıyla değil, aynı zamanda eğitim süreçleri ve uygulama deneyimleriyle de değerlendirilmelerini hedeflemektedir.

KPSS kaldırıldı mı? Öğretmen atamalarında yeni düzenleme Resmi Gazete’de! Akademi Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman geçerli olacak?

AGS NASIL YAPILACAK?
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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