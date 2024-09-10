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Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:22

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS lisans branş bazında sıramalar adayların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemleri yapılacak adaylar tercih işlemlerinden önce sıralamaların yayımlanmasını bekliyor. Her branşın kendine ait sıralaması osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

KPSS branş bazında sıralamalar adaylar tarafından beklenmeye başladı. 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavına giren adaylar kendi branşının içinde sahip olduğu sırayı öğrenmek için araştırmalarına başladı. İşte KPSS branş bazında sıralamalar

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KPSS sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilmiş, branş bazunda sıralamalar 13 Eylül tarihinde paylaşılmıştı.
2024 yılı branş bazında sıralamalarının eylül ayı ortasına kadar paylaşılması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

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KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN,HANGİ TARİHTE?
ÖSYM bu yıl ki tercihler için henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS lisans tercihleri geçtiğimiz yıl ÖSYM'nin takvimine göre, 20 Aralık tarihinde başlamış 27 Aralık tarihinde sona ermişti. Tarihlerin açıklanmasının ardından kılavuz da yayımlanacak.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?

KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI 2024?
KPSS 2024/2 tercih kılavuzu için ÖSYM tarafından henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarihler açıklandığında yer vereceğiz.

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