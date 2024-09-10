Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:22
KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR 2024: ÖSYM ile KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının ilan edilmesinin ardından KPSS lisans branş bazında sıramalar adayların gündemine yerleşti. ÖSYM tarafından ilan edilen kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemleri yapılacak adaylar tercih işlemlerinden önce sıralamaların yayımlanmasını bekliyor. Her branşın kendine ait sıralaması osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanır?