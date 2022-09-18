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Haberler Yaşam KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 10:35

KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında bugün düzenlenecek olan KPSS sınavı 1. Oturumu ile başladı. İki oturumdan oluşacak olan sınava binlerce kişi katılım sağladı. Bilindiği üzere bu sınav, sorularla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iptal olmuş ve yinelenmesine karar verilmişti. Bu noktada ise "KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel Gültür ve Genel Yetenek oturumlarında adaylara 120 soru sorulacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.

KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS sınavına bugün binlerce aday katılım sağlıyor. Lisans düzeyinde kamuda istihdam etmek isteyen vatandaşlar, Temmuz ayında katılım sağladıkları sınavın iptal olması üzerine bugün tekrar girecek. Bu noktada ise "KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. KPSS sınavında 30 Türkçe, 30 Matematik, 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak.

KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS OTURUMLARI

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 18 Eylül 2022 saat 10.15'te.

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu 18 Eylül saat 14.45'te.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 10.15'te

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KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu 24 Eylül 2022 saat 14.30'da

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te uygulanacak.

KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş belgesi almak için tıklayınız...

KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Eylül'de uygulanacak olan KPSS Lisans sınavlarının sonucu ÖSYM sınav takvimine göre 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.

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