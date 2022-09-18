Haberler Yaşam KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

Giriş Tarihi: 18.09.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 10:35

KPSS lisans sınavı başladı! 2022 KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında bugün düzenlenecek olan KPSS sınavı 1. Oturumu ile başladı. İki oturumdan oluşacak olan sınava binlerce kişi katılım sağladı. Bilindiği üzere bu sınav, sorularla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında iptal olmuş ve yinelenmesine karar verilmişti. Bu noktada ise "KPSS sınavı 1. Ve 2. Oturum ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel Gültür ve Genel Yetenek oturumlarında adaylara 120 soru sorulacak. Peki, KPSS sınavı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.