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KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
18:13
KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sonuçları gündemde. 14-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler KPSS lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Son olarak ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, KPSS lisans sonuçları 2024...