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Haberler Yaşam KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 18:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 18:13

KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sonuçları gündemde. 14-20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen sınavların tamamlanmasıyla birlikte gözler KPSS lisans sınavı sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Son olarak ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, KPSS lisans sonuçları 2024...

KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt arıyor. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler gerçekleşecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrası sonuçlara çevrildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları - ÖABT sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak.

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KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

KALAN KPSS OTURUMLARI HANGİLERİ?

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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