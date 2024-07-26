KPSS lisans sonuçları 2024 || KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt arıyor. Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler gerçekleşecek olan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrası sonuçlara çevrildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?