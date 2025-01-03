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Haberler Yaşam KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:51

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

KPSS-2024/2 merkezi atama tercih süreci sona erdi. Kamu kurumlarında memur olma hayali taşıyan adaylar, 26 Aralık'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Tercih sürecinin geride kalmasıyla birlikte, şimdi tüm adaylar büyük bir merakla KPSS merkezi atama sonuçlarının bugün itibariyle erişime açıldığı duyuruldu. Peki, ÖSYM KPSS merkezi atama sonuçları nereden ve nasıl görüntülenebilir?

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

KPSS 2024/2 merkezi atama tercih süreci tamamlandı. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapan adaylar, KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, ÖSYM KPSS merkezi atama sonuçları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte, ayrıntılar...

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2025 tarihinde saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından tercih sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

KPSS-2024/2 TERCİHLERİYLE NE KADAR MEMUR ALINACAK?
KPSS-2024/2 tercihleriyle, 1010 Lisans mezunu, 498 Önlisans mezunu, 107 de Ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 1615 memur alınacak.

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