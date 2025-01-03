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KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
11:51
KPSS-2024/2 merkezi atama tercih süreci sona erdi. Kamu kurumlarında memur olma hayali taşıyan adaylar, 26 Aralık'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözlerini sonuç açıklama tarihine çevirdi. Tercih sürecinin geride kalmasıyla birlikte, şimdi tüm adaylar büyük bir merakla KPSS merkezi atama sonuçlarının bugün itibariyle erişime açıldığı duyuruldu. Peki, ÖSYM KPSS merkezi atama sonuçları nereden ve nasıl görüntülenebilir?