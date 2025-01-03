KPSS MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM KPSS 2024/2 tercih sonuçları görüntüleme ekranı

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.