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Haberler Yaşam KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:49

KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?

KPSS nitelik kodları, 2024/2 tercih işlemlerinin başlamasıyla adayların gündeminde yer alıyor. ÖSY tarafından paylaşılan kılavuzla merkezi atamalar başlatıldı. 19 Aralık 2024 Perşembe günü başlayan tercihler 26 Aralık tarihinde sonra erecek. Tercih listelerini hazırlayan adaylar nitelik kodlarını sorguluyor. Peki KPSS 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne demek? KPSS nitelik kodu nedir?

KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?

ÖSYM 19 Aralık itibarıyla KPSS 2024/2 merkezi atamaları için kılavuz yayımlandı. Kılavuzda yer alan ortaöğretim, lisans ve ön lisans kadrolarına tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar nitelik kadrolarını araştırmaya başladı. Tercih yapacakların uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan kodlar kadrolar hakkında gereklilikleri taşımakta. Peki KPSS 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne, hangi kurumlar için?

KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ BAŞLADI!

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında kabul edilecek.

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

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KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?

KPSS NİTELİK KODU NEDİR?

Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır.

KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?

ORTAÖĞRETİM NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?

3003 NİTELİK KODU: Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.

7315 NİTELİK KODU: İCRA MEMURU

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait bu kadroyu tercih edecek adayların, Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Memurları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince, başvuru tarihi itibarı ile 30 yaşını bitirmemiş olmaları gerekmektedir. (Öğrenim şartını taşıyan, bunun yanında 11 Temmuz 1994 ve sonrasında doğanlar bu kadroyu tercih edebilirler. 10 Temmuz 1994 tarihinde ve öncesinde doğanlar 30 yaşını
doldurduğundan bu kadroyu tercih edemezler, tercih edip yerleşseler bile atamaları yapılamaz.)

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