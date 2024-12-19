Haberler
Yaşam
KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:49
KPSS NİTELİK KODLARI VE ANLAMLI | KPSS merkezi atama 3003, 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne anlama gelir?
KPSS nitelik kodları, 2024/2 tercih işlemlerinin başlamasıyla adayların gündeminde yer alıyor. ÖSY tarafından paylaşılan kılavuzla merkezi atamalar başlatıldı. 19 Aralık 2024 Perşembe günü başlayan tercihler 26 Aralık tarihinde sonra erecek. Tercih listelerini hazırlayan adaylar nitelik kodlarını sorguluyor. Peki KPSS 7315,7322,7326,7364,7303 nitelik kodu ne demek? KPSS nitelik kodu nedir?