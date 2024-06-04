KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman 2024 sorusu gündemde. Ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile netleşti. Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans oturumu için maraton yakın zamanda başlıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar ''Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Başvurular, ÖSYM AİS üzerinden oturum belirlendikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra tamamlanacak. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri…