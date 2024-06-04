Haberler
Yaşam
KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
14:03
KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri 2024: ÖSYM KPSS ön lisans sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
KPSS ön lisans başvuru tarihleri 2024 yılı için araştırılıyor. ÖSYM sınav takvimi ile Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Böylece kamuda memur olmak isteyen ön lisans mezunu adayların gündeminde yer alan ''2024 Ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?'' soruları yanıt buldu. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile ön lisans KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri...