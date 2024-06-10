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KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? 2024 ÖSYM KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:02
KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? 2024 ÖSYM KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri
KPSS ön lisans başvuruları ne zaman 2024 yılı için yanıt arıyor. Bilindiği üzere Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans oturumu iki yılda bir düzenleniyor. Sınava oldukça kısa süre kala adayların hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Ön lisans başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Başvurular, oturumun seçilmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleşecek. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki; ön lisans KPSS ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri…