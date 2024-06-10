KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar? 2024 ÖSYM KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri

Ön lisans KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri gündemden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen ön lisans mezunu adaylar ''2024 Ön lisans KPSS başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Öte yandan KPSS başvuru ücreti de merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminde işaretlenmişti. Peki, KPSS ön lisans sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihleri takvimi.