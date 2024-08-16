Giriş Tarihi: 16.08.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
16:55
KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KPSS lisans oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken ön lisans sınavının 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruları ise 13 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde alınan KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek olan memur adayları; KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tarihi.