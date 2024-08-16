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Giriş Tarihi: 16.08.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 16:55

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanırken ön lisans sınavının 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacağı açıklanmıştı. Başvuruları ise 13 Haziran - 2 Temmuz tarihlerinde alınan KPSS ön lisans sınavına katılım gösterecek olan memur adayları; KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tarihi.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Eylül ayında gerçekleştirilecek olan KPSS ön lisans sınavı için sınav giriş belgeleri araştırma konusu oldu. Sınava girecek adaylar sürece ilişkin ÖSYM açıklamalarını takip ederken KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İşte KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile konunun detayları.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS Ön Lisans Sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

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KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav giriş belgelerine ilişkin bilgilendirmede bulunmadı. Ancak söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Sınav yerleri açıklandığında aşağıdaki linkten giriş belgenize ulaşabilirsiniz;

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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