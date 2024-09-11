Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
06:04
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınavı 1 Eylül Pazar günü binlerce adayın katılı ile tamamlandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinde ön lisans KPSS sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...