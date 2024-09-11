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Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:04 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 06:04

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınavı 1 Eylül Pazar günü binlerce adayın katılı ile tamamlandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinde ön lisans KPSS sonuç tarihi için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2024 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu

KPSS ön lisans sınavı sonuçları için ÖSYM AİS ekranı üzerinde hareketlilik başladı. Adaylar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinde T.C kimlik no ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, Önlisans KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS ön lisans sonuç tarihi...

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu

2024 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; 2024 KPSS önlisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.,

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu

KPSS ÖN LİSANS SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP)hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında! KPSS Ön Lisans sınav sonuçları için tarihi duyurdu

Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puandağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarakyapılacaktır.

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