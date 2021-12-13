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Haberler Yaşam KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:41

KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022 KPSS sınav tarihi bugün gelen son dakika ÖSYM sınav takvimi açıklaması sonrası gündeme geldi. Bu bağlamda ''2022 KPSS ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?'' soruları arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adaylarda bu sınav şartı aranıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan KPSS sınavı ne zaman sorusu binlerce adayın merak konusu haline geldi. Lisans, önlisans ve lise yani ortaöğretim düzeylerine uygun şekilde düzenlenen bu sınava önümüzdeki sene katılım sağlamak isteyenler "2022 Önlisans, lisans ve ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak, başvuru ve sınav tarihleri belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınav tarihleri ve tüm detaylar...

KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) : 31.07.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün : 06.08.2022
2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün : 07.08.2022
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 14.08.2022

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KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

KPSS B GRUBU NEDİR?

Her sene binlerce aday kamu kurumlarında bulunan kadrolara atanabilmek adına KPSS sınavına katılım sağlıyor. KPSS B grubu sınavına girecek lise, üniversitelerin ön lisans ya da lisans programlarından mezun olan adayların katıldığı KPSS B grubu, merkez veya taşrada görev alacak adayların KPSS puanı dikkate alınmaktadır. Sınava katılacak olan adaylar B grubu kadrolarına katılmak için KPSS B grubu için gerekli işlemleri başlatmalı ve sınavlardan gereken puanları almaları gerekmektedir.

KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

KPSS A GRUBU NEDİR?

KPSS A Grubu kadroları kariyer odaklı mesleklerden oluşmaktadır. KPSS A Grubu sınavına giren adayların KPSS GY-GK yani Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına da girmeleri gerekir.

KPSS Önlisans, lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM AİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihlerini gerçekleştirmek için adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne girmelidir. ÖSYM şifresiyle doğrudan ÖSYM'den ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

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