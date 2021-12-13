KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınav tarihleri 2022: ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022 KPSS sınav tarihi bugün gelen son dakika ÖSYM sınav takvimi açıklaması sonrası gündeme geldi. Bu bağlamda ''2022 KPSS ne zaman, önlisans ve lisans başvuru tarihleri belli oldu mu?'' soruları arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adaylarda bu sınav şartı aranıyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS (Önlisans, lisans ve ortaöğretim) sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...