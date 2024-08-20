Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
14:08
KPSS ÖNLİSANS SINAV YERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM ile KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sınav yerleri sorgulama işlemleri başlıyor. Eylül ayında gerçekleşecek sınav öncesinde sınav merkezini öğrenmek isteyenler ÖSYM AİS üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirecek. 2 yıllık bölümlerden mezun olan ve kamuda memur olmak isteyenlerin katıldığı sınavda geri sayım sürüyor. Peki; KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte, 2024 KPSS önlisans sınav giriş belgesi alma ekranı...