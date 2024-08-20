KPSS ÖNLİSANS SINAV YERİ SORGULAMA | 2024 ÖSYM ile KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman açıklanır?

KPSS önlisans sınav yerleri sorgulama ÖSYM üzerinden başlayacak. 1 Eylül günü yapılacak sınav öncesi sınava girecek adaylar son hazırlıklarını tamamlıyor. Aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler öncesinde yayımlanacak soru ve cevap kitapçığı ile puan hesabına başlayacak. Peki; KPSS önlisans sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayımlanır?