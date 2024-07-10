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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:36
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
KPSS ortaöğretim 2024 başvuru tarihleri kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Her iki yılda bir gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunacak adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecek. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu açıklandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…