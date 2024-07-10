KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?

Ortaöğretim KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar "2024 ortaöğretim KPSS başvuruları tarihleri ve kılavuzu" sorgulamasına başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri takvimi.