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Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:36

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?

KPSS ortaöğretim 2024 başvuru tarihleri kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Her iki yılda bir gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunacak adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleştirecek. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu açıklandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?

Ortaöğretim KPSS 2024 sınav ve başvuru tarihleri araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lise mezunu adaylar "2024 ortaöğretim KPSS başvuruları tarihleri ve kılavuzu" sorgulamasına başladı. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri takvimi.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM takviminde 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri yer aldı. Buna göre Lise seviyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları 18-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
Sınav ücretinin de ÖSYM tarafından paylaşılacak kılavuzla beraber netleşmesi bekleniyor.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.
KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
KPSS 2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
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