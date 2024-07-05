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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
18:21
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU EKRANI 2024| ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları başladı mı, hangi tarihte, nasıl başvurulur?
KPSS ortaöğretim 2024 başvuruları araştırılmaya başladı. Her iki yılda bir gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunacak adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle ortaöğretim başvuru tarihleri netleşti. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…