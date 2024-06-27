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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
14:34
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | ÖSYM ile KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman, hangi tarihte?
KPSS ortaöğretim 2024 başvuruları için araştırmalar başladı. Her iki yılda bir gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınavına başvuruda bulunacak adaylar hazırlıklarını tamamladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimiyle ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile yapacak. Peki, ortaöğretim KPSS yapılacak, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…