KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS ortaöğretim branş sıralaması memur adayları tarafından araştırılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Kasım tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar gündemdeki yerini aldı. 2022 KPSS ortaöğretim oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim branş sıralaması açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş bazında sıralamalar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama görüntüleme ekranı…