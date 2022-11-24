KPSS ORTAÖĞRETİM BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? ÖSYM ile 2022 KPSS ortaöğretim branş bazında sıralama açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS branş bazında sıralamalar gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları, ÖSYM tarafından bugün erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber aldıkları puanları öğrenen binlerce memur adayı, tercih süreci için geri sayıma geçti. Kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmek isteyenler ise KPSS branş bazında sıralama görüntüleme ekranı sorgulamalarına başladı. Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmuyor. Peki, KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2022 KPSS branş sıralaması nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…