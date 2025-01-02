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Haberler Yaşam KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:21

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

KPSS ortaöğretim puanı ile birlikte tercih yapmaya hazırlanan adaylar KPSS gardiyan atama taban puanları araştırmalarına hız kazandırdı. Lise mezunu adaylar, P94 puanı ile gardiyanlık kadrolarına atanabilmek için tercih listelerini oluşturmadan önce infaz koruma memuru olabilmek için gereken puan ve diğer başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Bilindiği üzere; yaş, eğitim seviyesi ve fiziki yeterlilik gibi kriterlere ek KPSSP94 puan türünden en az 70 almak gerekiyor. Peki; KPSS infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli? İşte, KPSS gardiyan taban puanları…

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde infaz koruma memuru olarak çalışmak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim gardiyanlık atama puanlarını araştırmaya devam ediyor. 2024 KPSS ortaöğretim puanı ile uygun kadrolara yerleşmek isteyen lise mezunu adaylar, tercih listelerini oluşturmadan önce "KPSS ortaöğretim gardiyanlık için kaç puan gerekiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; KPSS gardiyanlık taban puanı kaç, en az kaç puan almak gerekiyor? İşte, infaz koruma memuru taban puanları ve tüm detaylar…

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN OLMAK ŞARTLARI NELER?
2023 yılında Adalet Bakanlığı tarafından infaz koruma memuru alımı başvuru şartları şöyleydi;a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

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KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) ALIMLARI 2025 NE ZAMAN?
İnfaz koruma memuru alımı 2025 başvuruları ile ilgili henüz kadrolar açılmadı. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldiği zaman gardiyan alımı başvuruları erişime açılacak.

Gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular için adayların lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden gerekli puanı almış olmaları gerekiyor.

Başvurular https://www.turkiye.gov.tr adresi e-Devlet üzerinden aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleşecek.

İnfaz koruma memuru başvuruları başladığı zaman haberimizde yer vereceğiz.

KPSS ortaöğretim gardiyan atama puanları PDF listesi 2025: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekli?

GARDİYAN (İNFAZ KORUMA MEMURU) KPSS PUANI KAÇ?
Ceza infaz memurluğu için lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak gerekiyor.

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