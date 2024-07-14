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Haberler Yaşam KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI (P1, P2, P3): KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:52

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI (P1, P2, P3): KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?

2024 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), ÖSYM tarafından 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşiyor. GY-GK sınavı sonrası KPSS puan hesaplama ekranı araştırılmaya başladı. Yayımlanacak soru ve cevaplar ile sınav puanlarını hesaplamak isteyen memur adayları, KPSS puanı nasıl hesaplanır, 60,70,75,80,85, 90 puan almak için kaç net gerekir sorularına cevap aranıyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2024 KPSS puan hesaplama

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI P1, P2, P3: KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?

KPSS puan hesaplama ekranı, ÖSYM tarafından 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 2024 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının gerçekleştirmesiyle araştırılmaya başlanacak. Adaylar "KPSS puanı nasıl hesaplanır ve 690,70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir?" sorularının cevaplarına çevrildi. İşte 2024 KPSS puan hesaplama ekranı

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI P1, P2, P3: KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?

2024 KPSS LİSANS GY-GK-EĞİTİM BİLİMLERİ OTURUMLARI GERÇEKLEŞİYOR!
Kamu Personeli Seçme Sınavı 2024 KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları, 17 Temmuz tarihinde düzenleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın ardından KPSS puan hesaplama gündemdeki yerini aldı.

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KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI P1, P2, P3: KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekmektedir.
Genel yetenek testine girilmediği takdirde, puan hesabı yapılamıyor. İlaveten, KPSS puanının hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir net olması gerekiyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI P1, P2, P3: KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?

Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.
Bu uygulama her iki test için de yapılıyor.
Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:
35 -12/4= 35-3=32 net
45-6/4= 45-1,5=43,5 net
P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için
(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.

KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI P1, P2, P3: KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?

KPSS'DEN 60, 70,75,80,85 90 PUAN ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür net sayıları esas alınarak hesaplanan net-puan tablosundan tahmini P3 puanınızı öğrenebilirsiniz.
Genel Yetenek: 25 Net
Genel Kültür: 30 Net
P3 Puanı: 71,877

Genel Yetenek: 35 Net
Genel Kültür: 40 Net
P3 Puanı: 81,716
Genel Yetenek: 45 Net
Genel Kültür: 50 Net
P3 Puanı: 91,555

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