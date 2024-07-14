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KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI (P1, P2, P3): KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
10:52
KPSS PUAN HESAPLAMA EKRANI (P1, P2, P3): KPSS lisan GY-GK net kaç puan? KPSS’de 60,70,75,80,85, 90 puan için kaç net gerekir?
2024 KPSS Lisans Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri), ÖSYM tarafından 17 Temmuz Pazar günü gerçekleşiyor. GY-GK sınavı sonrası KPSS puan hesaplama ekranı araştırılmaya başladı. Yayımlanacak soru ve cevaplar ile sınav puanlarını hesaplamak isteyen memur adayları, KPSS puanı nasıl hesaplanır, 60,70,75,80,85, 90 puan almak için kaç net gerekir sorularına cevap aranıyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, 2024 KPSS puan hesaplama