Haberler Yaşam KPSS puan türleri ve meslekleri: KPSS P1, P2, P3 puan türü ile alım yapan kurumlar neler, nereler tercih edilir?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 12:00

KPSS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte, adaylar sonuçlarını nasıl değerlendireceğini araştırmaya başladı. Bu kapsamda KPSS P1, P2, P3 puan türü ile alım yapan kurumlar neler, nereler tercih edilir gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte KPSS puan türleri ve meslekleri hakkında detaylar.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS puanı ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen memur adayları, hangi puan türüyle nereleri tercih edebileceğini merak ediyor. Peki, KPSS P1, P2, P3 puan türü ile alım yapan kurumlar neler, nereler tercih edilir? İşte KPSS puan türleri ve meslekleri;

KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılır.

P1 ile alım yapan meslekler ve kurumlar;

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS P2 PUAN TÜRÜ NEDİR?

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan meslekler;

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.

P3 ile alım yapan meslekler ve kurumlar;

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makina Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı

