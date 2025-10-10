KPSS puan türleri ve meslekleri: KPSS P1, P2, P3 puan türü ile alım yapan kurumlar neler, nereler tercih edilir?

KPSS P3 PUAN TÜRÜ NEDİR?
P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriye alımlarında öne çıkar.
P3 ile alım yapan meslekler ve kurumlar;
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
Adalet Bakanlığı, Adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makina Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı