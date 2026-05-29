Haberler Yaşam KPSS SINAV TAKVİMİ 2026: KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 29.05.2026 16:10 Güncelleme Tarihi: 29.05.2026 16:11

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS süreci de netlik kazandı. Takvime göre KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına ilişkin sınav ile başvuru tarihleri belli oldu.

2026 yılına ait KPSS takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Açıklanan takvim kapsamında lisans düzeyi KPSS başvuruları 1 Temmuz'da başlayıp 13 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Kamu personeli olmak isteyen adayların yakından takip ettiği ortaöğretim ve ön lisans KPSS oturumlarına dair detaylar da belli oldu.

2026 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS başvuru süreçleri netleşti. Kamu personeli olmak isteyen adaylar için lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvurularının hangi tarihlerde yapılacağı belli oldu.

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Ortaöğretim sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 12 Eylül 2026'da, 2. gün oturumları ise 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

