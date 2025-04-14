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Haberler Yaşam KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:21 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:21

KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS sınav takvimi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle birlikte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki tarihleri netlik kazandı. Sınava girmeyi planlayan adaylar, hangi düzeyde sınava katılacaklarsa buna uygun şekilde başvuru süreçlerini takip ederek hazırlıklarına başlayacak. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamayla birlikte, KPSS'ye girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş oldu. Böylece kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi "2025 KPSS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt bulmuş oldu. İşte, KPSS sınav tarihleri.

KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?

2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.

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KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.