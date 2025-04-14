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KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:21
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:21
KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?
2025 KPSS sınav takvimi belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvimle birlikte, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın bu yılki tarihleri netlik kazandı. Sınava girmeyi planlayan adaylar, hangi düzeyde sınava katılacaklarsa buna uygun şekilde başvuru süreçlerini takip ederek hazırlıklarına başlayacak. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?