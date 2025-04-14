KPSS 2025 başvuru ve sınav tarihleri açıklandı: ÖSYM takvimine göre başvurular ve sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı. Bu açıklamayla birlikte, KPSS'ye girecek adaylar için başvuru ve sınav tarihleri netleşmiş oldu. Böylece kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi "2025 KPSS sınavı ne zaman ve hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt bulmuş oldu. İşte, KPSS sınav tarihleri.