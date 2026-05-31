Haberler Yaşam KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.05.2026 16:33

KPSS'ye hazırlanan adaylar, sınav ve başvuru takvimine ilişkin detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri netleşti. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve sınavların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor.

Kamu personeli olmak isteyen adayların katılacağı KPSS için gözler ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine çevrildi. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar sınav tarihleri ile başvuru günlerini öğrenmek istiyor. Başvuru sürecine ilişkin detaylar ve sınav takvimi yoğun şekilde araştırılırken, adaylar hazırlık planlarını açıklanan tarihlere göre şekillendiriyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS VE LİSAN SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ön Lisans

Başvurular: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

KPSS Lisans

Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026

2026 KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için 2026 yılına ait başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Adaylar, başvurularını 22 Eylül ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

DHBT oturumu ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınavın ardından adayların merakla beklediği sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

