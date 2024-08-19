Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
08:18
KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?
KPSS sonuçları sınava giren adayların gündeminde. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı Temmuz ve Ağustos aylarında tüm oturumlarıyla gerçekleşti. İlk olarak Genel Kültür-Genel Yetenek Testi ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirildi. Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testlerinin de uygulanmasının ardından adaylar tercihlerini gerçekleştirecekleri kadrolar için uygun puan türlerini bekliyor. 2024 KPSS'ye giren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara yerleşmek için sınav sonuçlarını ÖSYM AİS ekranından sorguluyor. ÖSYM tarihi açıkladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi