Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 19.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 08:18

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS sonuçları sınava giren adayların gündeminde. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS lisans sınavı Temmuz ve Ağustos aylarında tüm oturumlarıyla gerçekleşti. İlk olarak Genel Kültür-Genel Yetenek Testi ve Eğitim Bilimleri oturumları gerçekleştirildi. Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi testlerinin de uygulanmasının ardından adaylar tercihlerini gerçekleştirecekleri kadrolar için uygun puan türlerini bekliyor. 2024 KPSS'ye giren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara yerleşmek için sınav sonuçlarını ÖSYM AİS ekranından sorguluyor. ÖSYM tarihi açıkladı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aranıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun kadrolarda memur olmak isteyen adaylar KPSS lisans sonuçlarını bekliyor. Sınavın tüm oturumları tamamlandı. Peki, 2024 KPSS sonuçlar açıklandı mı?

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS 2024 LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM 2024 SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Ortaöğretim sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM duyurdu! KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl öğrenilir?

KPSS DHBT 2024 SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

SON DAKİKA