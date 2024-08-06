Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
10:01
KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
KPSS sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin son oturumu olan ÖABT geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. ÖABT'nin de gerçekleşmesinin ardından KPSS sonuç tarihi adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde ve son olarak öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM sonuç tarihini duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi