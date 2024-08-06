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Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 10:01

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS'nin son oturumu olan ÖABT geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. ÖABT'nin de gerçekleşmesinin ardından KPSS sonuç tarihi adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 20-21 Temmuz 2024 tarihinde ve son olarak öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM sonuç tarihini duyurdu. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte KPSS lisans sonuç sorgulama tarihi

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS lisans sonuç tarihi adayların sorgulamaları arasına girdi. 2024 KPSS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar için gözler ÖSYM açıklamalarına çevrildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ÖABT sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılan adayların sonuçları yine ÖSYM tarafından https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden 23 Ağustos günü ilan edilecek.

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KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI
Diğer KPSS sınavlarında olduğu gibi soru ve cevaplara ilişkin soru kitapçığı ve cevap anahtarları erişime açıldı.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS lisans sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM açıkladı… KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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