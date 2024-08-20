Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024
08:49
KPSS SONUÇ EKRANI (sonuc.osym.gov.tr) | KPSS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı, saat kaçta? ÖSYM duyurdu!
KPSS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için ÖSYM ekranı başında yerler alındı. Kamu, kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen binlerce aday KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları için araştırmalarına hız kazandırdı. ÖYSM sınav takvimine göre belli olan KPSS Lisans sınav sonuçları 23 Ağustos'ta açıklanacak. Erken açıklanma ihtimali bulunan sonuçlar için "sonuc.osym.gov.tr" ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, saat kaçta? İşte, tüm merak edilenler…